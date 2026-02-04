Территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными в переговорах.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Если сравнить перечень нерешенных вопросов, стоящих в это же время в прошлом году, и перечень вопросов, которые остаются нерешенными сейчас, с точки зрения достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, то этот список существенно сократился", – добавил Рубио.

Напомним, ранее госсекретарь США говорил об одном нерешенном вопросе – территориальном, то есть о передаче РФ остатков Донецкой области, на которой настаивает Москва и против которой выступает Киев.

Что касается гарантий безопасности, то, по данным СМИ, у Киева и Вашингтона два ключевых разногласия: сроки подписания гарантий (Штаты говорят, что сделают это после согласия Украины на мирную сделку, но Киев настаивает на обратном порядке), и вопрос, будут ли введены в Украину силы "коалиции желающих" (против выступает РФ, также нет данных о том, что на это согласились США).

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.