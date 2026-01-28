Соединенные Штаты сообщили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить американские гарантии безопасности.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

При этом источник агентства оспаривает информацию газеты Financial Times, согласно которой США ставят гарантии в зависимость от вывода ВСУ из Донбасса.

"Соединённые Штаты не диктуют Украине, каким должно быть содержание мирного соглашения, и утверждения о том, будто Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, вводят в заблуждение", - заявил собеседник издания.

Ранее западная пресса сообщала, что гарантии безопасности для Украины стали главным камнем преткновения на переговорах в Абу-Даби.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что конструкция мирного урегулирования предполагает два отдельных документа: 20-пунктное соглашение Украина подпишет с Соединенными Штатами (США), а отдельный документ США подпишут с Россией.

Подробнее о ходе переговоров о мире в Украине мы писали в отдельном материале.