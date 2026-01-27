Белый дом дал понять Киеву, что гарантии безопасности США Украине зависят от согласия на вывод ВСУ из Донбасса, что позволит заключить мирное соглашение.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами.

"США считают, что для прекращения войны Киев должен отказаться от Донбасса", - сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, Вашингтон также сообщил украинской стороне, что в мирное время готов пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ, если Украина выведет войска из контролируемых ею районов Донбасса.

Как отмечает Financial Times, обсуждаемые американские гарантии могут включать формулировки, схожие со статьей НАТО о коллективной обороне, включая обещание скоординированного военного ответа в случае продолжительного нападения. При этом, по словам одного из собеседников газеты, в Киеве считают такие гарантии слишком расплывчатыми.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что вопрос гарантий каждый раз откладывается в момент, когда их можно было бы зафиксировать. По его словам, Украина настаивает на получении четких обязательств до обсуждения каких-либо территориальных уступок.

В Белом доме, однако, официально отвергли информацию британского издания, назвав ее ложью, и заявили, что подобные публикации подрывают мирный процесс после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби.

"Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно", - заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли, комментарий которой опубликован газетой.

Напомним, по данным газеты Politico, гарантии безопасности для Украины стали главным камнем преткновения на переговорах в Абу-Даби.

Подробнее о том, что происходит с обсуждением вопроса Донбасса на переговорах, мы писали в отдельном материале.