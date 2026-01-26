Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц напомнил Дании, как 50 лет назад в Гренландии стерилизовали женщин.

Об этом Уолтц сказал в интервью телеканалу Fox News.

"На деле есть скандалы, когда в 1970-х они стерилизовали гренландских женщин, чтобы они не могли иметь детей. Давайте представим все эти факты", - заявил постпред США.

По его словам, в отличие от Аляски, где местному населению помогают из специального фонда, в Гренландии ситуация иная.

"Если вам диагностируют рак в Гренландии сейчас, это чертовски близко к смертному приговору. Дания не вкладывалась так, как должна была за годы. Дания отличный союзник во многих смыслах, но они игнорировали Гренландию с точки зрения обороны, игнорировали коренное население", - добавил Уолтц.

Напомним, Трамп не раз говорил, что Гренландия нужна США для создания системы ПВО "Золотой купол".

Ранее генсек НАТО Марк Рютте и Трамп заявили, что достигли соглашения, которое позволит США получить неограниченный доступ к месторождениям Гренландии и создать там необходимое количество военных баз.

Между тем агентство Reuters сообщило, что конгресс предупредил Белый дом об угрозе попытки импичмента президента США в случае вторжения американских войск в Гренландию.