Конгресс предупредил Белый дом об угрозе попытки импичмента президента США Дональда Трампа в случае вторжения американских войск в Гренландию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Демократы и республиканцы беспокоятся, что администрация президента снова может решиться на военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом, как было с Венесуэлой.

"Законодатели позвонили Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, изложив свои опасения и посоветовав администрации не предпринимать никаких действий. Некоторые законодатели-республиканцы также заявили чиновникам администрации, что опасаются возможного расследования по делу об импичменте в связи с военным вторжением в Гренландию", - пишет издание.

Опасения обострились после интервью заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера 5 января, в котором тот не стал отрицать возможности военных действий. Хотя, по словам двух источников, близких к администрации, военные действия Вашингтон всерьез никогда не рассматривал.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте и Трамп заявили, что достигли соглашения, которое позволит США получить неограниченный доступ к месторождениям Гренландии и создать там необходимое количество военных баз.

Между тем министр минеральных ресурсов острова Наайи Натаниэльсен заявила, что Гренландия не примет соглашение с США, если оно будет подразумевать доступ американцев к ресурсам.