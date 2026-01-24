Белый Дом и Министерство войны США продолжают намекать на захват Гренландии, а возможно и не только Гренландии.

Их аккаунты в Х опубликовали ИИ-картинки, на которых президент США Дональд Трамп и американские военные идет рука-об-руку с пингвином по ландшафту, напоминающему Гренландию и с флагом Гренландии на дальнем фоне.

"Обними пингвина" и "Будь воином, обними пингвина", - призывают Белый Дом и Министерство войны.

При этом стоит отметить, что пингвины в Гренландии не водятся. Они водятся в Антарктиде. Означает ли это, что Трамп нацелился еще и на захват Антарктиды - пока вопрос открытый.

Ранее Трамп опубликовал картинку, на которой он, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио устанавливают американский флаг в Гренландии. Кроме того, он дал понять, что интерес США распространяется не только на Гренландию, но и на Канаду, опубликовав изображение своей встречи с европейскими представителями, на котором он демонстрирует карту с Канадой и Гренландией, закрашенными в цвета американского флага.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте и президент США заявили, что достигли соглашения, которое позволит Вашингтону получить неограниченный доступ к месторождениям Гренландии и создать там необходимое количество военных баз. Однако Гренландия уже заявила, что никого не уполномочивала вести переговоры о судьбе острова и не примет никаких соглашений, который были заключены без ее участия.

Кроме того, министр минеральных ресурсов острова Наайи Натаниэльсен заявила, что Гренландия не примет сделку Трампа и Рютте, если она будет включать вопрос доступа американцев к ресурсам острова.