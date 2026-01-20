Президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой он, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио устанавливают американский флаг в Гренландии.

Публикация появилась на странице главы Белого дома в его собственной социальной сети Truth Social.

Примечательно, что на картинке указан год "присоединения" Гренландии к США - 2026.

"Гренландия - территория США, учреждена в 2026 году", - гласит надпись.

Кроме того, Трамп дал понять, что не только Гренландия, но и Канада находятся в круге его интересов, опубликовав очередную картинку на тему желаемых территориальных приобретений.

Он изобразил встречу с представителями Европы, которым глава Белого дома демонстрирует карту с Канадой и Гренландией, закрашенными в цвет американского флага.

Между тем Дания направила в Гренландию еще 58 военных.

По данным телеканала TV 2, вчера в столице острова Нуук приземлился самолет с военнослужащими. Они присоединились к подразделению из 60 человек, отправленному ранее.

"Мы отрабатываем тактику защиты Гренландии. В частности, мы отрабатываем возможные столкновения. Мы можем защитить себя", - сказал начальник штаба армии Дании Петер Бойсен.

Напомним, Трамп не стал отвечать на вопрос телеканала NBC News, готов ли он использовать армию для захвата Гренландии. Глава Белого дома ограничился фразой: "Без комментариев".

Ранее он заявил, что, поскольку ему не дали Нобелевскую премию мира, он больше не считает себя обязанным думать только о мире и хочет завладеть Гренландией.