Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос телеканала NBC News, готов ли он использовать армию для захвата Гренландии.

Глава Белого дома ограничился фразой: "Без комментариев".

В то же время Трамп заявил, что на 100% полон решимости ввести пошлины против стран Европы, если они не согласятся заключать сделку о передаче США острова.

Президент США сказал, что Европе "следует сосредоточиться на войне России с Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело их".

"Именно на этом Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - добавил Трамп.

Напомним, западная пресса писала, что конфликт Европы с Трампом из-за Гренландии может ударить по западной поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что Европа может закрыть американские военные базы, если США аннексируют Гренландию.

Мы разбирались в отдельном материале, какие последствия для Украины будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.