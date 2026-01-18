Евросоюз готовит пошлины на товары из США на сумму до 93 млрд евро в случае реализации угроз Вашингтона относительно Гренландии.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в Брюсселе также обсуждают возможность ограничить доступ американских компаний на рынок Евросоюза.

Эти меры рассматриваются также в преддверии ключевых переговоров в Давосе.

Напомним, в Le Monde писали, что Макрон хочет применить "торговую базуку" против Трампа. Речь идет об "инструменте противодействия принуждению", то есть санкции и контрмеры, вводимые в ответ на пошлины США. В качестве крайней меры могут рассматриваться и прямые санкции против США.

Ранее сообщалось, что Европа может закрыть американские военные базы, если США аннексируют Гренландию.

Также мы разбирались в отдельном материале, какие последствия для Украины будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии.

