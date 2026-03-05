Атака беспилотников на аэропорт азербайджанской Нахичевани, в которой Баку обвинил Иран, уже пообещав ответить на неё, активизировала слухи о том, что Азербайджан готовится вступить в войну против исламской республики. Тем более что уже несколько дней поступает информация о подтягивании азербайджанских войск к границе с Ираном.

Азербайджан традиционно тесно взаимодействует с Израилем. Кроме того, в Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев. Поэтому ещё до начала нынешней войны СМИ обсуждали вариант, согласно которому Баку может поучаствовать в боевых действиях против Тегерана. К тому же проиранские ресурсы обвиняли Азербайджан в том, что тот предоставляет свою территорию Израилю для запуска беспилотников по Ирану. Впрочем, азербайджанские власти отрицали эти обвинения.

Поэтому сейчас вновь заговорили о возможности вступления Азербайджана в войну, рассматривая атаку беспилотников как повод. Тем более что США уже давно побуждают соседние с Ираном страны подключиться к борьбе с ним.

Однако проблема со вступлением Баку в войну такая же, как и у стран Персидского залива: все объекты нефтяной промышленности (а она является основой экономики Азербайджана) находятся на расстоянии минимального подлетного времени для иранских дронов и ракет и могут быть быстро уничтожены. Так что Баку есть над чем задуматься, прежде чем подключаться к войне с Ираном. Хотя наверняка США и Израиль его к этому уже активно склоняют.

Напомним, вчера турецкое министерство обороны заявило, что на подлете к Турции с юга в Средиземном море силы НАТО сбили иранскую баллистическую ракету.

Однако сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщение о запуске ракеты в сторону Турции.