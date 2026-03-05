Два дрона, запущенные с территории Ирана, упали на территорию Азербайджана. Один взорвался в международном аэропорту Нахичевань, второй - вблизи школы в селе Шурабад возле той же Нахичевани.

Об этом сообщили азербайджанские СМИ. В местных телеграм-каналах опубликовали видео, как БпЛА падает на территорию аэропорта и взрывается.

По информации СМИ, в образовательных учреждениях вблизи аэропорта проведена эвакуация.

"Эвакуированы учителя и учащиеся двух школ, находящихся на этой территории. Эвакуация была осуществлена с целью обеспечения безопасности педагогического состава и школьников", - заявили в Министерстве образования Нахичеваньской Автономной Республики.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили атаку иранских беспилотников. По данным ведомства, в результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

В Баку решительно осудили произошедшее, заявив, что подобные действия противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

В МИД Азербайджана потребовали от Ирана дать разъяснения в связи со случившимся и принять меры для недопущения подобных случаев впредь. В ведомство вызвали посла Ирана Моджтабу Демирчилу, которому будет вручена нота протеста. В связи с атаками дронов Азербайджан оставил за собой право на ответные меры.

Город Нахичевань расположен поблизости от границ с Турцией, Ираном и Арменией.

Последствия ударов дронов

Между тем Генштаб иранской армии отрицает запуск беспилотников по Азербайджану.

"Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооруженными силами в сторону Азербайджанской Республики", - говорится в его заявлении.

Напомним, вчера турецкое министерство обороны заявило, что на подлете к Турции с юга в Средиземном море силы НАТО сбили иранскую баллистическую ракету.

Однако сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщение о запуске ракеты в сторону Турции.