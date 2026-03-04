Мирные переговоры об Украине сейчас на паузе из-за войны в Иране.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", – сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия рассматривает возможность выхода из переговоров, если Украина откажется выводить войска из Донецкой области.

В свою очередь Зеленский не раз заявлял, что категорически против вывода ВСУ из Донбасса. По мнению президента Украины, выход из Донбасса "расколет общество".

Мы рассказывали в отдельном материале, как нападение США и Израиля на Иран повлияет на войну в Украине.

