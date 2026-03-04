Президент Сербии Александр Вучич предрёк Европе "ад" в сфере энергетики, если продолжится эскалация на Ближнем Востоке.

Информация прозвучала в интервью сербского лидера местным СМИ.

"Все в Европе будем в аду, если это продолжится. Для людей жизненно важно закрытие Ормузского пролива", – подчеркнул политик.

Он предложил принять меры для субвенций на предстоящий месяц, поскольку европейские страны не могут допустить, чтобы цены на нефть и газ серьезно выросли в условиях дефицита энергоносителей.

Ранее в Bloomberg писали, что Европе грозит экономический кризис, если война в Иране продлится дольше заявленного Трампом срока.

Напомним, из-за войны на Ближнем Востоке в Украине дорожает топливо, а в Европе растут цены на газ.

Ранее мы разбирались, могут ли США начать сухопутную операцию в Иране, как об этом заявил президент Дональд Трамп.

Кроме этого "Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.