В Украине на фоне событий в Иране начал дорожать бензин.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

За вчерашний день все виды топлива подорожали в среднем на одну гривну за литр.

Напомним, из-за событий на Ближнем Востоке резко подорожала нефть, которая на мировых биржах торгуется уже выше 80 долларов за баррель. До начала войны в Иране она стоила ниже 70 долларов.

Также цена газа на бирже в Европе за сутки увеличилась на 200 долларов - до 700 долларов впервые с января 2023 года из-за войны на Ближнем Востоке.

При этом, по данным западных СМИ, цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель и выше на фоне эскалации вокруг Ирана.

Что касается газа, то его цена в Европе на открытии вчерашних торгов выросла на 20%. Аналитики прогнозируют, что в случае остановки судоходства через Ормузский пролив хотя бы на месяц цены на природный газ в Европе могут увеличиться более чем вдвое.

Между тем накануне американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.