Цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель и выше на фоне эскалации вокруг Ирана.

Об этом сообщает немецкая государственная медиа-компания Deutsche Welle.

После ударов США и Израиля по Ирану нефть марки Brent во внебиржевой торговле подорожала на 10% – примерно до 80 долларов за баррель. И эксперты допускают дальнейший рост.

Как считает аналитик компании ICIS Аджай Пармар, при сохранении блокировки Ормузского пролива нефтяные торги могут "открыться значительно ближе к отметке 100 долларов за баррель и, возможно, превысить её". С такой оценкой согласны его коллеги RBC и Barclays.

При этом управляющий партнёр SPI Asset Management Стивен Иннес даёт более пессимистический прогноз и говорит, что стоимость чёрного золота могут подняться до 120-150 долларов за баррель.

Ключевые участники нефтяного объединения ОПЕК+ объявили, что с апреля увеличат добычу не на 137 тысяч, как планировалось ранее, а на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако по мнению аналитика Rystad Energy Хорхе Леона, этого может оказаться недостаточно для сдерживания цен.

