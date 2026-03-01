Президент США Дональд Трамп заявил о гибели 48 руководителей Ирана в результате атаки Соединенных Штатов.

Об этом глава Белого дома сказал в эфире телеканала Fox News.

"48 лидеров уничтожены одним выстрелом, и мы продвигаемся очень быстро", - заявил президент США.

Трамп также сообщил, что его "не беспокоит" нарушение транзита нефти через Ормузский пролив.

По утверждению американского президента, Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель, поэтому США и нанесли удары по стране.

Как мы писали, еще летом прошлого года Трамп заявлял, что Иран в результате американских ударов лишился возможности производить ядерное оружие.

Напомним, республиканцы заявляют, что Трамп не планирует сухопутные операции в Иране. Однако ожидаются "длительные воздушная и морская кампании", направленные на то, чтобы "сломать ядерные амбиции Ирана" и "уничтожить его огромный ракетный арсенал".

Последующее развитие событий в Иране мы разбирали в отдельном материале.

