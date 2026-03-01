Президент США Дональд Трамп не планирует сухопутные операции в Иране.

Об этом заявил телеканалу CBS News Том Коттон, республиканец, возглавляющий комитет Сената по разведке.

Он сказал, что ожидает "длительной воздушной и морской кампании", направленной на то, чтобы "сломать ядерные амбиции Ирана" и "уничтожить его огромный ракетный арсенал".

По его словам, единственные наземные операции возможные сейчас - это поисково-спасательные миссии.

"Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые высадить любого сбитого пилота. Но, за исключением подобных необычных обстоятельств, Маргарет, у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана", - заявил Коттон.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп начал кампанию против Ирана после нескольких недель лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.

А также в целом возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.