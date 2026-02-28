Военно-морской флот Ирана объявляет по радиосвязи запрет на проход судов через Ормузский пролив и перекрывает его.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Издание пишет, что официального подтверждения закрытия пролива из Тегерана не поступало.

Судя по данным онлайн-сервиса для отслеживания движения морского транспорта, в самом проливе судов действительно стало заметно меньше, чем на выходе и входе из него.

Ранее Reuters сообщало, что крупные нефтяные компании приостановили поставки сырой нефти, топлива и СПГ через Ормузский пролив. По этому маршруту также проходила львиная доля экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

Тем временем британское агентство морских торговых операций получает многочисленные сообщения о закрытии Ормузского пролива от капитанов кораблей. Однако агентство пока не может подтвердить эти сообщения.





Между тем Минтранс США призвал гражданские суда избегать Ормузского пролива, Оманского и Персидского заливов и Аравийского моря.

В предупреждении говорится, что 28 февраля в этих районах "развернулась значительная военная активность", и судам рекомендуется по возможности не находиться в указанной акватории. Уведомление будет действовать до 7 марта.

Иранское агентство Tasnim также сообщает о фактическом закрытии Ормузского пролива. В публикации говорится, что после остановки движения судов и танкеров через пролив он "фактически закрыт".

По данным агентства, Корпус стражей исламской революции предупредил различные суда о небезопасной обстановке в районе пролива "в связи с военной агрессией США и Израиля и ответными действиями Ирана", указав, что проход через этот район в настоящее время небезопасен.

Перед этим новостной канал Arise News сообщил, что йеменские хуситы объявили о возобновлении ударов по судам в Красном море после атаки Израиля и США на Иран.

Ранее в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия и ОАЭ присоединяются к войне против Ирана.

Напомним, несколько часов назад Иран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке дронами и гиперзвуковыми ракетами.

Мы разбирались в отдельном материале, по какому сценарию пойдёт новая война с Ираном.