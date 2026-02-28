Франция, Германия и Великобритания открестились от нападения США и Израиля на Иран, заявив, что не участвуют в ударах по исламской республике, и призвали к возобновлению переговоров.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трёх стран.

"Мы не участвовали в этих ударах, однако находимся в тесном контакте с нашими международными партнёрами, включая Соединённые Штаты, Израиль и партнёров в регионе. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность региональной стабильности и защите гражданского населения", – говорится в обращении.

"Мы призываем к возобновлению переговоров и настоятельно рекомендуем иранскому руководству искать решение путём переговоров", – заявили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также европейские лидеры осудили иранские удары по странам, где расположены базы США (не упоминая наличия этих баз, а также того факта, что удары по ним начались после нападения на республику).

"Мы самым решительным образом осуждаем иранские атаки на страны региона. Иран должен воздерживаться от неизбирательных военных ударов", – сказано в заявлении.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воздержалась от поддержки атаки США и Израиля на Иран, заявив, что ситуация "вызывает большу́ю обеспокоенность".

По словам Ляйен, ядерная безопасность находится в приоритете, но проблему нужно решать дипломатическим путём.

"События в Иране вызывают серьезную озабоченность. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами в регионе. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право", – написала глава ЕК в соцсети X.

Ранее в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия и ОАЭ присоединяются к войне против Ирана.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал атаку США и Израиля на Иран.

Мы анализировали в отдельном материале, по какому сценарию пойдёт новая война с Ираном.