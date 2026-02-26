В украинских политических кругах в последние недели, по наблюдениям "Страны", нарастает предвыборный ажиотаж.

Фактически открыто начал свою кампанию Валерий Залужный, все больше появляется пиар-материалов о Кирилле Буданове, да и многие действия и заявления Зеленского напоминают предвыборные.

"Все готовятся к выборам, как будто война уже закончилась", - сказал нам один из нардепов, выразив недоумение по этому поводу, так как "война продолжается и конца ей не видно".

Во-многом, ажиотаж, правда, объясняется постоянными "инсайдами" в западных СМИ о том, что Трамп требует от Зеленского провести выборы до конца весны, а до того планирует закончить войну.

Однако пока нет никаких данных, которые бы подтверждали некие прорывы на переговорах, сулящие скорый мир. Стороны остаются очень далеки друг от друга в своих условиях и требованиях. При этом Зеленский, да и прочие представители власти, а также оппозиции, заявляют, что никаких выборов во время боевых действий быть не может.

Правда, в политических кругах в ходу две версии, которые призваны доказать, что выборы все ж таки будут и очень скоро.

Первая из них гласит, что с переговорам на самом не все так плохо, как говорят и что соглашение о завершении войны уже на подходе. А вслед за ним – и выборы. Однако, такой вариант означает одно из двух – либо Киев согласился вывести войска из Донбасса. Либо РФ согласилась снять это требование и остановить огонь по линии фронта. Но пока что никаких подтверждающих сигналов на счет ни того, ни другого не поступало.

Вторая гласит о том, что Зеленский готов провести выборы во время войны. Об этом, в частности, уже заявляют представители оппозиции, утверждая, что на Банковой тайно готовят соответствующий законопроект. Кроме того, Россия заявляет, что готова остановить обстрелы Украины в день проведения выборов. Это уже породило версию, что в ходе переговоров обсуждается голосование еще до завершения войны.

Также в ходу разговоры о том, что Зеленский готовится провести во время войны выборы, а заодно и референдум по мирному соглашению, через электронное голосование в «Дие». Буквально на днях о такой возможности сказал нардеп народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок. Что вызвало к жизни конспирологическую теорию о том, что Зеленский предлагает Трампу сделку: США дают "добро" на электронное голосование, при помощи которого президент гарантировано переизберется, а взамен он даст Трампу положительный результат на референдуме (также обеспеченный через «Дию») по мирному соглашению и, соответственно, завершение войны до Дня независимости США.

Насколько реальны все эти теории и действительно ли в ближайшее время будут выборы, читайте в статье "Страны".

Танцы вокруг законопроекта

Спикер Стефанчук на встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука 24 февраля, заявил, что рабочая группа по подготовке законодательных предложений относительно проведения выборов в "условиях особого периода" и после войны в Украине скоро представит свои наработки. Как заявил Стефанчук, только когда будет готов законопроект, станет понятно, когда могут состояться сами выборы. По словам спикера, к ним будет минимум два требования.

"Они должны быть демократическими, но они должны быть безопасными. Потому что без этих двух показателей говорить о выборах невозможно", - цитирует Стефанчук "Интерфакс - Украина". Ранее о подготовке законопроекта на тему выборов к концу февраля говорил лидер фракции "Слуги народа" (СН) и участник переговоров с Россией Давид Арахамия.

При этом народный депутат, участвующий в работе группы, сомневается, что документ будет готов к этому сроку. Он считает маловероятной кампанию в ближайшее время, но обращает внимание на неожиданный ажиотаж по этому поводу. "Выборов нет, но все несется, как будто есть", - удивляется собеседник.

Оживление, действительно похожее на предвыборное, бросается в глаза.

Чего стоит только выход из "спячки" потенциального конкурента Зеленского экс-главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного, и новое обострение его отношений с Банковой. В партиях - прежде всего, парламентских, по наблюдениям "Страны" тоже "забегали" быстрее.

Но вернемся к тому, что сейчас происходит с подготовкой законопроекта о послевоенных выборах.

Напомним: работающая при парламенте группа состоит из семи подгрупп, которые занимаются вопросами администрирования выборов, требований к безопасности, реализации избирательных прав военнослужащих, жителей фронтовой зоны и оккупированных территорий, беженцев и т.д.

Известно, что члены группы выступили против охвата выборами России, Беларуси и захваченной части Украины, электронного и почтового голосования.

Один из наиболее дискуссионных вопросов - организация специальных избирательных участков для военных. Избирательный кодекс в нынешней редакции предусматривает открытие спецучастков в больницах, тюрьмах и СИЗО, судах, находящихся в плавании, полярных станциях и военных частях. С учетом огромной численности ВСУ сегодня (как заявил в январе сам Зеленский, это - около 880 тыс чел) придется открывать, вероятно, очень много конкретно армейских спецучастков, хотя, конечно, какая-то часть военных придет вместе с гражданскими на обычные избирательные участки. Оппозиция выражает беспокойство, что голосования в армии - особенно ближе к линии фронта - организуют по модели тюрем, всегда "голосующих" за кандидата от власти.

Такие опасения звучат и в оппозиционно настроенных СМИ, и в качестве примеров приводятся выборы 2019 года, когда на ряде армейских спецучастков был зафиксирован подозрительно высокий результат тогдашнего президента Петра Порошенко. Источник в рабочей группе говорит, что без мест голосований сугубо для военных не обойтись, потому что есть прифронтовые районы, где не осталось гражданских лиц - и значит, там не будет привычных избирательных участков, а солдатам нужно дать возможность реализовать их права как избирателей. Также предлагается предоставлять военным в случае баллотирования отпуска для подачи документов и ведения кампании.

Вместе с тем, как признаются участники процесса, остается много вопросов, в отношении которых нет консенсуса: например, вводить ли многодневные голосования за рубежом, менять ли ценз оседлости для желающих баллотироваться (сейчас 10 лет проживания в Украине для кандидатов в президенты и 5 лет - для кандидатов в депутаты), вводить ли и в каком виде "избирательную" люстрацию для членов запрещенных партий.

Не менее важно, что наработки эти не будут представлены в ближайшее время.

"Вот говорят о законопроекте, но мы избегали слова "законопроект". И Стефанчука неправильно поняли. Это будут основные положения или, если хотите, концепция законопроекта. Презентуем документ примерно до конца марта. Войдут какие-то согласованные технические вещи, а о политических моментах продолжим дальше дискутировать", - говорит источник, близкий к руководству фракции СН.

При этом в политических кругах довольно упорно ходят слухи о том, что на самом деле, работа группы по подготовке законопроекта о послевоенных выборах - лишь ширма. А в реальности Банковая тайно готовит выборы во время войны.

Как писала "Страна", такую версию озвучила в недавнем интервью представитель "Евросолидарности" Нина Южанина.

Официальных подтверждений этому нет. Но политтехнолог Олег Постернак допускает, что Банковая может начать подготовку выборов во время действия военного положения.

На этом моменте остановимся подробнее.

Огонь по референдуму

В одном из недавних интервью Ольга Айвазовская, председатель правления сети ОПОРА, занимающейся мониторингом выборов и реформою избирательного законодательства, заявила, что на заседаниях рабочей группы "все сошлись во мнении", что на время военного положения организовывать выборы нельзя.

"Это политический консенсус, публично заявленный во время прямой трансляции на сайте Верховной Рады", - настаивает Айвазовская.

Однако упомянутая народный депутат Южанина ("Евросолидарность") как раз говорила, что власть, обдумывая свой законопроект, рассчитывает на кампанию без отмены особого периода.

Эксперт Постернак считает такой сценарий вероятным, так как он выгоден Банковой.

"Если удастся добиться длительного прекращения огня, власти, конечно, выгоднее такой вариант (выборы во время ВП - Ред.) Это позволит провести избирательную кампанию покороче. У кандидата от власти будет фора во времени - это к более быстрому доступу к ресурсам. Конкуренты могут не успеть провести все свои агитационные кампании, воспользоваться заготовленными компроматами. Также ВП - это сохранение ограниченности каких-то гражданских прав, единого телемарафона, активность спецслужб под предлогом ограничения российского влияния", - комментирует Постернак "Стране".

Собственно, в оппозиции это понимают, поэтому последовательно атакуют эту идею.

В одном ряду с ней - предложение вынести решение о мирном соглашении, которое может включать территориальные уступки, на референдум украинского народа.Причем провести плебисцит вместе с выборами. Противников этой инициативы много и в либеральной прослойке и в части радикальных кругов. Глава организации ОПОРА Айвазовская предостерегает, что у референдума и выборов "разная логика". "Референдумный процесс относительно мирного соглашения, когда оно будет готово, должен быть полноценно сфокусирован именно на нем, а не на всем подряд", - заявила Айвазовская в интервью ЛБ.

В то же время она значится в числе подписантов открытого обращения о недопустимости "навязывания Украине незаконного референдума" об изменении территории страны.

"Процедура заключения и одобрения международных договоров Украины определяется Конституцией, украинским и международным законодательством и не предусматривает проведение референдума. Одобрение международных договоров относится к исключительным полномочиям Верховной Рады Украины… В то же время мы не можем допустить, чтобы президент Украины или уполномоченные им лица заключили договор, который посягал бы на территориальную целостность нашего государства и предусматривал отказ от части его суверенной территории", - говорится в обращении.

Подписанты против параллелей с референдумом в подтверждение акта о провозглашении независимости Украины.

"Идея референдума заключалась в том, чтобы зафиксировать это историческое решение раз и навсегда — это была оправданная инициатива. Референдум 1 декабря 1991 года стал актом объединения Украины и утверждения ее свободы и независимости. Попытки же утверждать через референдум компромиссный и заведомо неравноправный договор, который должен стать лишь временным решением, да еще и заведомо антиконституционным способом, напротив, подрывают наш суверенитет и национальное единство", - говорится в документе.

Как писала "Страна", ранее из упомянутых кругов звучали призывы взять на себя ответственность и подписать мирное соглашение как международный договор, который должна ратифицировать Верховная Рада. "Инициатива (о референдуме - Ред.), которая звучит со стороны президента, свидетельствует лишь об одном: он не собирается брать на себя какую-либо политическую ответственность и хочет разделить ее с украинским народом", - комментировал бывший заместитель глава Центризбиркома Андрей Магера в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению Постернака, дело еще может быть еще в электоральных расчетах президентских политтехнологов.

"По аналогии с конституционным референдумом о членстве Молдавии в ЕС здесь может быть интерес в повышении явки и получении президентом преимущества над конкурентами. Представляя на суд стране мирный план, Зеленский оказывается человеком, который обеспечит долгожданный мир, что, по мнению консультантов Банковой, положительно оценит в массе своей избиратель", - полагает Постернак.

"Поэтому Петр Алексеевич (Порошенко - Ред.) со товарищи и эти люди с прекрасными лицами (подписанты обращения о недопущении референдума - Ред.). добиваются, чтобы президент и Рада все сделали сами. А "Евросолидарность" будет смотреть, что в документе. И если там окажется, к примеру, свободная экономическая зона в части Донбасса, то они, наверное, будут критиковать, но голосовать позволят, хотя сами не станут, конечно. А если вариант окажется уж совсем "зрадой", то тогда, наверное, трибуну заблокируют. А активисты принесут картонки, и, может, к ним присоединятся даже какие-то ветераны из числа сторонников Порошенко. Вот только мы проводили опрос на эту тему, и 75% респондентов за референдум. В фокус-группах люди говорят, что в условиях, когда легитимность под вопросом, доверие низкое, сам народ должен решить судьбу соглашения. Вот только все это разговоры в пользу бедных, пока нет предпосылок для заключения этих самых договоренностей. Впрочем, возможно, нет худа без добра: общество сейчас, слыша все эти возмущенные крики, как бы получает прививку от вероятно большего недовольства в будущем. Посмотрим, как дальше будет развиваться сюжет", - говорит источник, вхожий на Банковую.

Вместе с тем, в политических кругах ходят разговоры, что референдум с вопросом об условиях завершения войны могут провести в госприложении "Дія". Об сообщает народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок. Подтверждений этому нет.

Политтехнолог Постернак допускает, что "Дія" может быть использована "каким-то образом" для идентификации избирателей, но референдум, даже если и будет проводиться, то привычным путем — с кабинками для тайного голосования на избирательных участках.



"Могу представить, что будет некое новое приложение для сопровождения отдельных процедур, но не голосование в "Діє", - говорит Постернак.

Правда, источник, который вхож на Банковую, скептически оценивает все эти версии.

"Без отмашки Зеленского подготовка к выборам во время войны не начнется. А зачем давать эту отмашку Зеленскому? И зачем ему вообще выборы? Социология для него так себе. Он проигрывает во втором туре и Залужому, и Буданову. При этом все понимают, что коррупционные схемы с участием его ближайшего окружения, которые сейчас расследует НАБУ, не могли существовать без ведома президента. Также всем очевидно, что обнародованные материалы – лишь вершина айсберга. Коррупция в целом колоссальная. Особенно на оборонке. И если будут выборы, то нет никаких сомнений, что этот материал касательно непосредственно Зеленского будет предоставлен общественности. Причем, скорее всего, через крупнейшие западные СМИ. Либо через ICIJ (международный журналистский консорциум, специализирующийся на расследованиях – Ред.). То есть, Зеленского к выборам отминусуют по всем фронтам. И он сам это прекрасно понимает. Потому и хотел поставить летом прошлого года под свой контроль НАБУ и САП, но не хватило духа довести дело до конца. Может он попытаться повторить эту попытку, нанеся контрудар? Может, но шансов на успех еще меньше, чем летом – после отставки Ермака, посадки Галущенко и бегства Миндича желающих идти за него на политическую амбразуру осталось немного. Единственный шанс на переизбрание Зеленского – это электронное голосование, чтоб нарисовать там любой результат. Как на выборах президента, так и на референдуме. Но даже если принять на веру то, что Зеленский убеждает Трампа одобрить такой вариант, то его точно не поддержит ни Европа, ни внутренняя оппозиция. И если президент отступил под их давлением по НАБУ и САП, то вряд ли сможет выдержать давление и по внедрению голосования через "Дию", которое наверняка будет намного сильнее. Поэтому Зеленский может объявить выборы во время войны, только если решит уйти со своего поста, получив, например, для себя некие гарантии безопасности. Но на это пока ничего не указывает. Кстати, сам Зеленский трезво оценивает свои перспективы на выборах, а потому и недавно прямо публично поставил вопрос - не хотят ли те, кто на него давят с требованием провести выборы, просто убрать его от власти", - считает источник.

При этом, по его мнению, если будут достигнуты договоренности о завершении войны, то выборы становятся реальным вариантом.

"Но мирное соглашение возможно только если Трамп сможет каким-либо образом сблизить позиции сторон или же склонить одну из них пойти на существенные уступки. Насколько можно судить по поступающей информации, сейчас давление со стороны Вашингтона идет, главным образом, на Зеленского с целью побудить его вывести войска из Донбасса. Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней – выборы в Конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа и ему будет уже не до давления на Киев. Но война в Украине в таком случае продолжится, а значит и выборов не будет", - говорит источник.

Также считает и политолог Кость Бондаренко.

"Глядя на одни, вторые, третьи условия для выборов, выдвигаемые Зеленским, складывается впечатление, что он просто пытается тянуть время. Он не хочет их проводить, но понимает, что не может отказать Трампу. А сейчас он еще, судя по недавнему признанию, начал подозревать, что цель выборов - помимо прочего, от него избавиться. Только непонятно, кто станет главным конкурентом ему - Залужный или Буданов. Я думаю, что он торгуется о своем будущем, и, исходя из того, что выторгует, будет действовать дальше", - говорит Кость Бондаренко.

Что касается референдума, то, по его мнению, для начала нужно понимать какой вопрос будет вынесен на референдум.

"Потому что если это вопрос о судьбе Донбасса - то есть о территориальной целостности, то это не может быть предметом референдума. Могут ли дойти до идеи проводить голосования в "Діє"? Это витает в воздухе, ведь уже и предлагают на базе приложения создать государственный мессенджер. Вопрос: как отнесутся к этому американцы? А они могут согласиться с идеей выборов и референдума “в смартфоне”, но выставят условие: мол, мы будем все контролировать. Вот только контроль им будет нужен, чтобы наблюдать за “мухлежем”, или пресекать попытки мошенничать? И тогда другой вопрос: захочет ли украинская власть проводить голосование в «Діє»?", - прокомментировал Бондаренко "Стране".