Законопроект о проведении выборов после войны представят в Верховной Раде Украины в ближайшее время.

Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Стефанчук добавил, что выборы в Украине возможны лишь при условии выполнения двух основных требований: демократичности и безопасности.

Ранее нардепы озвучили слухи, что рассмотрен в итоге будет не упомянутый законопроект, а другой - о выборах во время войны.

Между тем первый заместитель председателя Верховной Рады, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что для проведения выборов в Украине нужно обеспечить 60 дней полной тишины.

Что касается референдума, Корниенко отметил, что для его инициирования необходимо собрать 3 миллиона подписей, что может стать проблемой в рамках 60-дневного срока.

Тем временем на днях в Раде допустили проведение референдума о мирном соглашении с Россией через "Дию".

Подробно ситуацию с выборами в Украине мы разбирали в отдельном материале.

