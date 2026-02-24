Референдум с вопросом об условиях завершения войны могут провести в приложении "Дия".

Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщины" Сергей Евтушок в интервью на канале "Суперпозиция".

По его словам, проведение выборов во время временного перемирия является неприемлемым. В то же время обязательными условиями для их проведения он назвал гарантии безопасности и полноценную предвыборную кампанию.

Нардеп пояснил, что пока нет ясности, как выборы могут быть организованы в условиях войны, поэтому возникнут серьёзные вопросы к их легитимности.

Он ожидает, что голосование будет проводиться "по закрытым спискам", но с введением дополнительного механизма.

"Мы видели, Смилянский пытается предлагать через "Укрпочту" это сделать (провести выборы — Ред.). Ну тоже такая история это сомнительная, потому что... Тогда уже лучше не через почтальонов и эти машины "Укрпочты", лучше уже через какой-то банк, там, где есть машины эти бронированные, которые перевозят деньги, там уже больше безопасности. Потому что гарантии о перевозке бюллетеней никто не даст. Выглядит бутафорским такое предложение от Смилянского и нереалистичным", - заявил нардеп.

При этом, по его словам, уже ходят разговоры, что референдум с одним вопросом может быть проведен в "Дие".

Напомним, что голосование онлайн на возможных выборах публично поддержал Владимир Зеленский. При этом даже депутат его фракции говорил, что это создает огромную вероятность фальсификаций, поскольку власти могут абсолютно бесконтрольно нарисовать себе любой результат.