Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный снова заявил, что не думает о политической карьере и выборах, пока продолжается война.

Об этом украинский дипломат сообщил во время выступления в Chatham House в Лондоне.

"Очень плохо, когда внутренняя политика Украины выходит на международный уровень - это должно быть табу. По состоянию на сегодняшний день никакой возможности думать об этом у меня нет", - заявил Залужный.

Напомним, недавно Залужный начал публично критиковать в западных СМИ президента Украины Владимира Зеленского, что многие трактовали как сигнал о старте его политической карьеры. В частности, Залужный заявлял, что украинское контрнаступление 2023 года провалилось, потому что президент не выделил необходимые ресурсы.

Почему экс-главком атаковал Зеленского и что это значит для политраскладов в Украине, мы разбирали в отдельном материале.

