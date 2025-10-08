Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вслед за своим пресс-секретарем опроверг информацию о своей подготовке к выборам.

Об этом Залужный написал на своей странице в Фейсбуке.

"Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", – заявил он.

Напомним, сегодня портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщил, что Залужный готовится к выборам в Украине и уже предлагает своим приближённым места в парламентском списке.

Ранее в прессе появилась информация, что Залужный создал в Лондоне свой предвыборный штаб. По сведениям журналистки из США, руководителем штаба был назначен генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев. Правда, советники посла опровергли эту публикацию.

Идет ли Залужный на выборы, мы разбирались в отдельном материале.