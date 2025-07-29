Представители США и Великобритании недавно организовали в Альпах встречу с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и посла Украины в Британии Валерия Залужного, на которой обсуждались перспективы замены президента Владимира Зеленского.

Так утверждает Служба внешней разведки (СВР) РФ.

По данным СВР, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов с этим согласились. При этом Ермак и Буданов, как утверждают в Москве, заручились обещаниями сохранить за ними нынешние посты.

В свою очередь ГУР Минобороны Украины, которым руководит Буданов, уже назвало это сообщение фейком.

По заявлению разведки, "спецслужбы России начали активную фазу очередной подрывной информационной кампании, направленной против стойкости Украины в войне".

Цель российских заявления, по мнению ГУР - "усилить общественную напряженность в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов".

Напомним, западные СМИ публиковали статьи с обвинениями Зеленского в авторитаризме.

Ранее у Порошенко предложили сделать Зеленского "свадебным генералом", передав власть оппозиции.

Что это значит, мы разбирались в отдельном материале.