В Москве заявили, что в Альпах согласовали Залужного на должность президента Украины. В ГУР назвали это фейком
Представители США и Великобритании недавно организовали в Альпах встречу с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и посла Украины в Британии Валерия Залужного, на которой обсуждались перспективы замены президента Владимира Зеленского.
Так утверждает Служба внешней разведки (СВР) РФ.
По данным СВР, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов с этим согласились. При этом Ермак и Буданов, как утверждают в Москве, заручились обещаниями сохранить за ними нынешние посты.
В свою очередь ГУР Минобороны Украины, которым руководит Буданов, уже назвало это сообщение фейком.
По заявлению разведки, "спецслужбы России начали активную фазу очередной подрывной информационной кампании, направленной против стойкости Украины в войне".
Цель российских заявления, по мнению ГУР - "усилить общественную напряженность в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов".
Напомним, западные СМИ публиковали статьи с обвинениями Зеленского в авторитаризме.
Ранее у Порошенко предложили сделать Зеленского "свадебным генералом", передав власть оппозиции.
Что это значит, мы разбирались в отдельном материале.