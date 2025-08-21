В политических кругах расходится информация, что экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал тайно готовиться к президентской кампании.

Об этом написала в своем микроблоге в X (бывший Twitter) американская журналистка Кэти Ливингстон, которая сотрудничает с изданиями США и Украины. По ее словам, штаб Залужного находится в Лондоне и уже ведется набор сотрудников.

Руководит штабом, по ее словам, бывший командующий Объединенными силами ВСУ (и кум Залужного) Сергей Наев. А основную организационную работу взяла на себя "заместитель руководителя кампании" народный депутат Виктория Сюмар ("Европейская солидарность"), у которой действительно богатый опыт работы с политиками на выборах.

Медиаосвещение кампании, по данным Ливингстон, поручили бывшей журналистке украинской редакции BBC Оксане Тороп, которая на прошлой работе много писала на военную тематику.

Международное направление возглавляет Полина Лысенко – бывший руководитель украинского центра по борьбе с дезинформацией, ныне заместитель директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Сообщается, что кампанию также активно поддерживает народный депутат нескольких созывов, бывший и.о. главы Администрации президента экс-председатель наблюдательного совета АО "Укроборонпром" Сергей Пашинский. Например, по данным Ливингстон, при его поддержке скоро в Лондоне пройдет "форум ветеранов".

"Несмотря на прежние опровержения, теперь, похоже, Залужный готов к серьезной президентской кампании — и опросы показывают, что именно он является явным фаворитом, чтобы бросить вызов Зеленскому. Сроки могут измениться в зависимости от того, как будут разворачиваться переговоры. Но процесс уже запущен", - настаивает Ливингстон.

В комментарии украинским СМИ Оксана Тороп заявила, что "ни о каком предвыборном штабе [Залужного речь] не идет", хотя она действительно "помогает экс-главкому на направлении контактов с медиа - не больше".

Нардеп Сюмар, комментируя в Facebook утверждение Ливингстон, довольно прозрачно намекнула, что это "вброс" (то есть специально распространенная недостоверная информация), за которым может стоять власть, видящая в Залужном потенциального конкурента президенту Владимиру Зеленскому на будущих президентских выборах.

В провластных Telegram-каналах твиты Ливингстон действительно подхватили, комментируя в критическом для генерала ключе.

"Общими" усилиями данная информация, по наблюдениям "Страны", достаточно широко разошлась, вновь подогрев интерес к Залужному и его политических планах. Тем более, что параллельно прошел слух, что по последним закрытым социологическим опросам рейтинг Зеленского после скандала с НАБУ сильно просел, а у Залужного, наоборот, вырос и он побеждает как в первом, так и во втором туре.

Источники на Банковой говорят, что ОП проводит большую работу, чтоб убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы (либо идти, но по списку партии Зеленского). Однако, по их данным, экс-главком ВСУ до сих пор не дал на эти уговоры четкого ответа. И это заставляет Офис президента воспринимать его как потенциального конкурента.

В политкругах также считают, что участие Залужного в выборах не исключено. А в том, что сейчас в его команде это публично отрицают нет ничего удивительного - война ж еще не закончилась и выборы не объявлены. Кроме того, можно вспомнить, что подобной тактики накануне прошлых президентских выборов придерживался и сам Зеленский. Несмотря на упорные слухи он долгое время отрицал, что пойдет на выборы.

При этом, что характерно, предвыборные обсуждения в Украине в целом в последнюю неделю резко активизировалось на фоне переговоров Трампа с Путиным на Аляске и с Зеленским в Вашингтоне. Это породило надежды на скорый мир и, соответственно, на выборы.

В частности, многие обратили внимание на массированную кампанию 3-й штурмовой бригады основателя "Азова" Андрея Билецкго, который является одним из самых медийно раскрученных украинских военных. Кампания идет и в украинских, и в западных СМИ (в частности, большой и комплиментарный текст о Билецком недавно выпустила британская Times). Источники близкие к Банковой говорят, что эта кампания запущена с ведома ОП, который хочет отправить Билецкого на выборы, чтоб он и его партия отобрала голоса у Залужного.

При этом, в команде самого Зеленского также есть разные течения. Появились все более настойчивые, хотя пока и не подтвержденные, слухи, что глава ГУР Кирилл Буданов намерен пойти на выборы во главе собственной политической силы, которая может отобрать голоса у партии президента.

Подробнее о том готовится ли экс-главком ВСУ к выборам и какие планы на них у других военных - читайте в статье "Страны".

Запомнили этот твит

Сначала несколько слов о самой журналистке Кэти Ливингстон.

На сайте издания Kyiv Post, с которым она сотрудничает, сказано, что это американская журналистка, работающая в Украине с 2022 года.

Она публиковалась также в Rolling Stone, Business Insider, USA Today и ряде других изданий. В открытых источниках сказано, что Ливингстон училась, в том числе, Центрально-Европейском Университете, когда он еще располагался в Будапеште. Это учебное заведение, сегодня работающее в Вене, патронируют структуры известного американского бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса. А в 2024 году она прослушала курс в Украинском летнем институте Гарвардского университета, чтобы придать "своим репортажам из Украины более личный характер".

Теперь о самих ее "твитах".

Серия (thread) в X сообщений Ливингстон о "штабе" Залужного привлекала достаточно серьезное внимание.

"Залужный - бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании - "фактически начал" свою кампанию, утверждает источник. Сроки выбраны не случайно: мирные саммиты Трампа ускоряют переговорный процесс, а Зеленский уже подтвердил, что выборы могут состояться в ближайшее время", - говорится в сообщениях Ливингстон.

По ее словам, созданный в Лондоне избирательный штаб возглавил кум и близкий соратник Залужного Сергей Наев. Но "реальной организационной силой" стала народный депутат Сюмар ("Евросолидарность"), которая взяла на себя "всю закулисную повседневную работу", будучи "замглавы кампании". Бывшая журналистка Оксана Тороп занимается направлением СМИ (в данный момент "твит" о ней в "серии" отсутствует), замглавы НАБУ Полина Лысенко - "международными связями".

"Пока кампания Залужного остается формально неофициальной. Нет видео запуска. Нет митингов. Только "PR другими способами". Сюда входит, например, форум ветеранов в Лондоне в следующем месяце, поддерживаемый влиятельным Сергеем Пашинским", - утверждает Ливингстон.

По ее мнению, вся эта информация говорит, что Залужный, "похоже, готов к серьезной президентской кампании". "Сроки могут измениться в зависимости от того, как будут проходить переговоры (об урегулировании - Ред.). Но процесс уже запущен", - пишет журналистка.

Не сразу, но информацию, уже достаточно разошедшуюся, опровергла упомянутая Тороп. "Ни о каком предвыборном штабе речь не идет", - заявила она в комментарии СМИ. В то же время она подтвердила, что работает с Залужным, "помогая ему на направлении контактов с медиа - не больше".

Что касается самого Залужного, то, по словам Тороп, он не изменил свою позицию в отношении подготовки к будущим кампаниям, полагая, что "пока идет война, нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах".

"Страна" спросила, работает ли Тороп в Лондоне, она ответила, что нет, в Киеве.

В свою очередь, Виктория Сюмар, комментируя в Facebook новость о "штабе" Залужного, намекнула, что это вброс против экс-главкома в интересах его политических оппонентов. "Завидую людям, которые так мастерски умеют переключать внимание от сверхважных мирных переговоров к разным вбросам. Но им точно стоило бы заниматься больше войной и страной, чем устранением конкурентов", - написала парламентарий.

Как не раз писала "Страна", в Офисе президента (ОП) высокие рейтинги Залужного вызывают серьезную ревность. По распространенной версии, вследствие этого он и потерял в свое время должность главкома. Но даже после того, как Залужный уехал в Лондон, его не оставляют в покое. Генерала и его окружение периодически "полощут" в близких к Банковой Telegram-каналах.

"Наши (то есть ОП - Ред.) всячески пытаются вынудить его либо вообще не участвовать в выборах, либо идти с нами. Он не дает четкого ответа. Из-за этой намеренной или нет неопределенности генерал по-прежнему воспринимается как конкурент. И вся его активность, прежде всего - медийная рассматривается сквозь призму возможной конкуренции на выборах", - говорит источник, вхожий на Банковую.

Залужного в Украине открыто поддерживает группа влияния Петра Порошенко. Причем, по мнению собеседников в партии власти "Слуга народа", инициативу в этом сотрудничестве проявляет экс-президент, который, похоже, делает политическую ставку на популярного Залужного в борьбе против ОП, с которым сам Порошенко давно побил горшки.

Генерал же ведет пока осторожную политику.

"Он хоть и новичок в политике, но понимает, у кого есть деньги, а у кого нет. У Порошенко их много - в отличие от, скажем, Юли (лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - Ред.) В то же время Залужный знает, что сейчас танец с "бывшими" его минусует чуть ли не вдвое, поэтому он будет опираться, скорее, на волонтеров и бывших и нынешних военных. А когда (или если) объявит о "походе", сразу побегут и олигархи, и медиамагнаты. Можно будет выбирать и эфиры, и "пожертвования", - говорит один из политтехнологов Банковой.

В истории со "штабом" источники в "Евросолидарности" настаивают на версии "вброса". "Какой может быть штаб в Лондоне? И как бы Виктория (Сюмар - Ред.) работала бы? Дистанционно? Как вы себе это представляете?", - говорит в частном разговоре один из "штабистов" Порошенко, связывая появление информации с интригами ОП.

Еще один собеседник, близкий к Порошенко, выдвинул версию, что таким образом власть, "возможно", хочет "парализовать активность Залужного, боясь его".

Отметим: ориентирующийся на группу Порошенко блогер народный депутат восьмого созыва Борислав Береза написал на своей странице в Facebook, что, по его информации, в ОП "очень недовольны тем, что "слишком много Залужного в информационном пространстве из-за соглашения с Британией" (100-летнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией).

"Это вызвало настолько сильное раздражение у кого-то на четвертом этаже ОП (там находится, в том числе, кабинет президента Украины - Ред.), что Стефанчуку дана команда перенести на следующую неделю или позже ратификацию… Если завтра (21 августа - Ред.) это соглашение не будет ратифицировано, как было ранее запланировано, значит снова чья-то ревность вредит интересам Украины", - утверждает Береза, называя соглашение "результатом дипломатической работы Залужного".

А вот твиты Ливингстон он расценил как попытку заработать известность на имени Залужного.

При этом, некоторая информация, которую изложила журналистка, курсировала и ранее. Например, по поводу Пашинского.

К слову, и Пашинский, и Сюмар считаются людьми близкими к экс-секретарю СНБО Александру Турчинову, который сейчас находится в команде с Порошенко.

В СМИ уже была информация, что он еще с 2023 года предлагал свои политуслуги Залужному.

Интрига ОП или политтехнология Порошенко

На что "Страна" обратила внимание. Прежде всего, сообщения Ливингстон "ретвитнул" американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт, достаточно известный в Украине и сейчас также сотрудничающий с изданием Kyiv Post.

"Источники, с которыми я говорил, подтверждают, что генерал Залужный тихо начал свою президентскую кампанию, чтобы бросить вызов президенту Украины Владимиру Зеленскому. По данным источников, более месяца назад он дал своей команде "зеленый свет" начать планирование кампании", - написал в своем микроблоге Смарт.

В политкругах Kyiv Post в его нынешнем составе считают лояльным к ОП. При этом Ливингстон, судя по содержанию ее статей, о внутриукраинской политике не пишет. Ее темы - война, международное положение Украины и даже критика в адрес Трампа.

Второй момент: несмотря на опровержения информации, в политтусовке все равно ходят настойчивые слухи, что экс-главком уже готовится к выборам.

Собеседник из числа политтехнологов говорит, что ничего удивительного в начале подготовительной работы сейчас как раз нет.

"Штаб не штаб, но некую конструкцию, которая бы взяла на себя какие-то технические вопросы - создание и развитие региональных структур, сбор подписей и т.д., возможно, уже пора создавать. На всю работу нужно около года. Конечно, в нынешних условиях налаживание сети поддержки должно вестись непублично, так как нельзя открыто заниматься политической деятельностью. Тем не менее, если ставить целью, чтобы из этой истории что-то получилось, старт логичен. Конечно, Залужный выглядит самым перспективным из потенциальных кандидатов, и желающих записать к нему в команду будут очереди. Это облегчит будущую штабную работу. С другой стороны: ситуация с войной слишком неопределенная. Так ли мы близки к развязке, как иногда может показаться? Или будет новая эскалация, и все наши рассуждения-планы насчет выборов - пустой звук и необоснованные фантазии", - размышляет собеседник, опытный в проведении политических кампаний.

Как мы писали, подписание Украиной и Великобританией меморандума о помощи в проведении первых послевоенного голосования только подлило масла в огонь околовыборных разговоров. Многие восприняли новость как еще один сигнал близости выборов. Особенно на фоне активизировавшихся переговоров о мирном урегулировании в Украине (хотя у этого события есть и другое толкование, о котором мы писали здесь).

Точно можно сказать, что, невзирая на войну, во многих политсилах и группах влияния (и прежде всего, в самом ОП) подготовка к выборам начата. Поэтому аналогичная новость из стана Залужного мало кого в политтусовке удивила.

При этом источник в политкругах не исключает, что в плане подготовки к выборам речь может идти об очередном фальстарте.

"Все взбудоражились потому что почему-то все решили после встречь на Аляске и в Вашингтоне, что скоро конец войне. А это не факт. Но даже если и будет мир, а за ним и выборы, то огромное влияние на них окажут условия завершения войны. А они могут быть очень разные. В том числе и касательно внутренней политики. Зеленский попытается прописать эти условия так, чтоб он гарантировано остался у власти. Кремль хотел бы, чтоб его у власти не было. Или, как минимум, чтоб в политике были вновь легализованы лояльные РФ силы. Позиция Европы до конца не ясна, но с конца июля на нее имеет большое влияние грантовая тусовка, которая вместе с Порошенко и другими оппозиционными политиками организовала накат на Зеленского по поводу НАБУ и продолжает его до сих пор. Вполне понятно, что у этой среды есть большой интерес к Залужному, как главному конкуренту Зеленскому. И она бы хотела бы взять экс-главкома в свой оборот. Поэтому я не исключаю, что по поводу взаимодействия людей Порошенко и Турчинова с Залужным информация верна. Другой вопрос, что сам Залужный, насколько известно, еще не принял окончательного решения идти на выборы и если да, то с кем. Он хочет определиться с этим когда будет понятно, что война заканчивается и станут ясны условия ее завершения. После этого он оценит свои шансы и примет решение", - говорит источник.

Бывший начальник Генштаба Сергей Шаптала (справа) и другие военные соратники Залужного могут пойти с ним и в политику. Фото: president.gov.ua

"Готовятся потихоньку все, а военные серьезнее всех. Они же мыслят планами - тактическими, стратегическими. Но Залужный, насколько я вижу по стране, ничего не делает в отличие, например, от Буданова (глава Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова - Ред.). По информации о "штабе" могу сказать, что она, по одной версии, могла первоначально исходить от нас (то есть власти - Ред.), так как упоминание Пашинского - на руку. На этом легко сыграть против Залужного: есть "пленки" Пашинского (давно "слитые" обрывки записей разговор Пашинского по телефону и не только - Ред.), уголовные дела и т.д. На этом легко "взращивать" антирейтинг. Но, с другой стороны, этот момент на руку и окружению Петра Алексеевича (Порошенко - Ред.) Можно же протестировать, как общество реагирует на таких людей возле Залужного. И раз никто не выходит с "картонками", что у генерала могут появиться такие кадры, значит, все нормально: работаем дальше. А то, что до Лондона далеко, так это ничего: некоторые соратники Порошенко в последнее время зачастили в британскую столицу, находя причины для командировок. Есть мнение, что в итоге Залужный предпочтет своих проверенных людей из военных. И упоминание Наева, кстати, говорит о том, что ротация возле него происходит, так как изначально там был Шаптала (бывший начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, уволенный одновременно с Залужным - Ред.), а он, простите, вообще не подходит для этой должности начштаба политика. Наев - более эмоциональный тип. Если у Залужного действительно начнут развивать сотрудничество с Пашинским, появится Турчинов, а там, думаю, и Арсен Аваков. И не по линии сотрудничества с Ахметовым (бизнесмен Ринат Ахметов - Ред.) и Богданом (бывший глава ОП Андрей Богдан, першедший в оппозицию к Зеленскому - Ред.), а сам по себе. Тимошенко говорит, что поможет генералу своей партийной базой. Вот она, кстати, действительно активно готовится, то к избирательной весне, то осени, каждый раз по новой "обилечивая" бизнесменов, желающих с ней баллотироваться. Все уже признали, что блок на выборы снят, вопрос - только в договоренностях внешнеполитических игроков, которые обеспечат их проведение", - говорит источник, вхожий на Банковую.