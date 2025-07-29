Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал колонку для глянцевого журнала Vogue.

Колонка появилась на сайте украинского Vogue 27 июля.

Как сказано в подводке к материалу, в колонке посол "рассуждает о корнях идентичности, силе единства и главных исторических уроках, которые украинцы вынуждены изучить прямо сейчас". Также Залужный много пишет о себе: своем детстве с цитатой из педагога Василия Сухомлинского, традициях в семье, первой вышиванке.

По его мнению, граждане Украины за последние годы выучили несколько важных уроков:

"мы не дали себя обмануть, ведь именно мы являемся народом и государством";

величие и сила врага не всегда таковы, какими их представляют его вожди и пропагандисты;

помогающий тебе в беде сосед помогает прежде всего себе;

"враг, не сломивший тебя на поле боя, тотчас же начнет ломать тебя в тылу", только коварнее;

на войне чудес не бывает.

Журнал сопроводил колонку Залужного его фото в образе вальяжного буржуа.

Зимой Залужный выпустил книгу "Моя война", в которой сообщил, что 25 лет назад гадалка рассказала ему о большой войне, в которой он будет "главным".

Также он не раз писал колонки для западных СМИ. В частности, в материале для CNN начала 2024 года он рассказал о своем видении новой стратегии войны.