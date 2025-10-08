Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный готовится к выборам в Украине и уже предлагает своим приближённым места в парламентском списке.

Об этом сообщает новостной портал о разведке Intelligence Online со ссылкой на источники.

В материале сказано, что в списке фигурируют в том числе несколько высокопоставленных военных.

По сведениям издания, военным предложено войти в состав депутатов Верховной Рады после возможной смены президента Украины Владимира Зеленского на Залужного. Портал не уточнил, предполагает ли это создание политической партии, которую возглавит экс-главком ВСУ.

Одновременно с тем утверждается, что Залужный ещё не принял окончательного решения выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.

Авторы публикации ссылаются на соцопросы, согласно которым Залужный является основным фаворитом в борьбе за пост президента.

"Опросы показывают, что он получит большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы", — говорится в материале.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Залужный создал в Лондоне свой предвыборный штаб. По сведениям журналистки из США, руководителем штаба был назначен генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев. Правда, советники посла опровергли эту публикацию.

Ранее мы подробно разбирались, идёт ли Залужный на выборы.