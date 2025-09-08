Подрыв ниток газопровода "Северный поток", предположительно, выполнялся по поручению бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом на условиях анонимности заявил изданию Die Welt немецкий следователь по делу.

Немецкие правоохранители считают, что раскрыли дело, знают имена всего экипажа яхты "Андромеда", с которой закладывали взрывчатку под магистраль, а также имеют многочисленные доказательства причастности к диверсии украинских властей.

Координатором операции, который непосредственно присутствовал на яхте, считается арестованный в Италии Сергей К. Welt публикует его первое качественное фото. Берлин требует его экстрадиции, однако сам Сергей свою вину отрицает, а итальянский суд пока не стал его выдавать. Следующее заседание по делу подозреваемого состоится завтра.

Его адвокат отметил, что до сих пор никто из украинского посольства не пытался связаться с Сергеем, что "очень необычно, особенно учитывая, что он служил офицером в украинской армии до конца 2023 года".

Отметим, что западная пресса уже давно пишет о причастности Залужного к подрыву "Северных потоков". Причем СМИ утверждают, что кроме "Северного потока" генерал предлагал взорвать еще и "Турецкий".

Например, газета Die Zeit приводила подробности подготовки украинцами диверсии и писала о роли в этом Залужного. Украина обвинения в своей причастности к диверсии отрицает.