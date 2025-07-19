Убитый в Киеве на прошлой неделе полковник СБУ Иван Воронич был одним из "координаторов" подрыва газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным источников, Воронич использовал морские дроны против Черноморского флота России и был заместителем полковника Романа Червинского, который, по информации The Washington Post, был "координатором" подрыва газопровода "Северный поток"

"50-летний Воронич был карьерным разведчиком из Карпатского региона на западе Украины. Он поступил на службу в СБУ в 1998 году и переехал в Киев, чтобы работать в контрразведке после гибридного вторжения России в 2014 году", - говорится в статье.

При этом источник также утверждает, что полковник был организатором убийства в 2015 году Алексея Мозгового - командира отряда "Призрак" в "ЛНР".

Напомним, ранее западные СМИ писали, что Воронич был также причастен к убийству в 2016 году одного из командиров "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола", а также к операциям в Курской области.

В СМИ также появилась информация об убийце Воронича. Киллера звали Хагани Гулализада, им оказался гражданин Азербайджана.