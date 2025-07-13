Убийцу полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве звали Хагани Гулализада, он гражданин Азербайджана.

Об этом заявил главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники.

Также он подтвердил, что его сообщницу, которая отвечала за обеспечение покушения, зовут Нармин Гулиева (о чем еще раньше сообщала и "Страна"). Она тоже азербайджанка. Оба, как утверждает Бутусов, связаны с криминальными кругами в РФ.

По информации Бутусова, Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы через пункт пропуска Маяки-Удобное.

Хагани пытался пересечь украинскую границу официально через тот же пункт еще 27 февраля, но ему был запрещён въезд до 2030 года. То есть киллер находился в стране нелегально.

Застреленный им Иван Воронич, по данным Бутусова, был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, созданного в 2015 году для диверсионных операций на контролируемых РФ территориях Украины и "уничтожившего десятки самых известных командиров российских войск и спецслужб".

Напомним, киллеров сегодня ликвидировала СБУ под Киевом.

Между тем, как сообщил спикер "Украинской добровольческой армии" Сергей Братчук, Ивана Воронича сегодня похоронили во Львове. По словам Братчука, у Воронича остались дочь, мать и сестра.

Иван Воронич

Ранее газета The New York Times писала, что убитый в Киеве полковник СБУ Воронич имел отношение к операции ВСУ в Курской области и убийству полевого командира "ДНР" Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

Как мы сообщали, Воронича убили 10 июля в Голосеевском районе Киева на парковке, когда он подошел к своему автомобилю.

Подробнее об убитом мы писали в отдельном материале.