Полковник Иван Воронич был застрелен утром 10 июля в Голосеевском районе Киева.

На опубликованном видео заметно, как офицер СБУ выходит из своего подъезда и направляется на парковку. Оттуда ему навстречу уже идёт киллер в балаклаве, который делает несколько выстрелов.

О том, что погиб именно Воронич первым сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его данным, полковник занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.

Затем эту информацию подтвердил и разведчик Роман Червинский, который охарактеризовал произошедшее как убийство "вражеским киллером".

По словам Червинского, с 2014 года Воронич активно участвовал в борьбе с Россией и стоял у истоков одного из направлений в СБУ, которое, по его словам, "сейчас создаёт много проблем" для РФ.

Российские паблики в связи с этим начали утверждать, что погибший полковник был причастен к организации диверсий и других спецопераций на территории России.

Впрочем, подтверждений этому на данный момент нет - за исключением намёка Червинского, который как раз занимался спецоперациями на территории России, за одну из которых сейчас находится под следствием.

Возвращаясь к обстоятельствам гибели полковника - по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, убийство произошло около дома, где жил Воронич.

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в чёрной футболке и шортах заранее занял позицию между припаркованными автомобилями во дворе, таким образом, чтобы видеть вход.

Поведение киллера свидетельствует о том, что он заранее провёл разведку и знал распорядок дня жертвы.

Когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет, убийца опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошёл к нему и у будки охраны произвёл пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

Всё произошло на глазах у случайной прохожей. Предполагается, что использовался пистолет с глушителем и гильзоулавливателем, так как гильзы на месте обнаружены не были.

Дело расследуется по статье 348 УК Украины - убийство сотрудника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, что указывает на приоритетную версию заказного убийства, связанного с профессиональной деятельностью. Полиция изучает маршруты подхода и отхода преступника, проверяет мусорные баки и камеры наблюдения в поисках орудия убийства и возможных укрытий киллера в городе.