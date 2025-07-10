Сегодня в Голосеевском районе Киева застрелили мужчину. В настоящее время стрелка разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что убитым в Голосеевском районе Киева сегодня утром оказался полковник СБУ Иван Воронич.

По его данным, погибший занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций.

Неизвестный приблизился к Вороничу и произвел пять выстрелов из пистолета, предположительно с глушителем, после чего скрылся с места преступления. Полковник скончался на месте.

Также разведчик Роман Червинский подтверждает, что в Киеве был убит полковник СБУ Иван Воронич.

Он считает, что это сделал "вражеский киллер".

И пишет, что Воронич "боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто основал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем" для РФ.

СБУ подтвердила СМИ убийство своего сотрудника сегодня утром в Голосеевском районе.

Местные телеграм-каналы публикуют момент убийства в Киеве сегодня утром.

Напомним, на днях в Киеве на Троещине застрелили хозяина шиномонтажа.

Ранее мы рассказывали, что в центре Запорожья мужчина дважды выстрелил на улице в случайную прохожую и затем покончил с собой.