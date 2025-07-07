Бывший министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт застрелился в городе Одинцово Московской области.

Об этом сообщают российский телеграм-канал "112", "Известия" и другие каналы со ссылкой на источники.

Поступает противоречивая информация об обстоятельствах гибели Старовойта. Одни каналы пишут, что он свел счеты с жизнью в автомобиле "Тесла" в парке им. Малевича, который находится недалеко от дома экс-чиновника в Одинцовском городском округе. В парк он поехал после своей отставки.

Однако близкий к следственным органам источник сообщил журналу Forbes, что Старовойт погиб более суток назад, предположительно в ночь с субботы на воскресенье. О том же сообщает и канал Baza.

Если учесть, что сегодня президент РФ Владимир Путин уволил 53-летнего чиновника с должности министра транспорта, то получается, что указ об увольнении касался уже мертвого человека.

В последний раз Роман Старовойт общался с родными два дня назад, пишет телеграмм-канал Mash. По словам источников, 5 июля мужчина приехал на соревнования к своей дочери в подавленном состоянии, пробыл там менее часа, обнял дочь и уехал. Больше с родными он на связь не выходил.

В Следственном комитете РФ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено сегодня в автомобиле.

Российские СМИ и эксперты полагали, что главная причина увольнения Старовойта с высокой должности - это подозрения в хищениях на строительстве укреплений в Курской области, где до перехода в Министерство транспорта и незадолго до захода в регион ВСУ (до мая 2024 года) он был губернатором. То есть он, как и его преемник на Курщине Алексей Смирнов, мог стать фигурантом уголовного дела. Смирнова, который исполнял обязанности губернатора в момент начала наступления ВСУ в регионе, в апреле задержали по делу о краже бюджетных средств на строительстве укреплений.

Некоторые российские телеграм-каналы пишут, что Смирнов дал показания против Старовойта. По информации СМИ, Старовойту могло грозить до 20 лет лишения свободы.

Пост главы Минтранса после увольнения Старовойта, как информируют российские СМИ, может занять нынешний замминистра и бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По словам источников прессы, смена министра готовилась несколько месяцев. Официально назначений пока не подтверждено.