На карте Генерального штаба Вооруженных сил Украины под контролем украинской армии в Курской области указаны пять узких полос на приграничной территории. Показаны места, где когда-то был крупный украинский плацдарм.

Судя по утренней карте, опубликованной военным руководством, эти полоски располагаются на отдельных участках границы от населенного пункта Теткино до Горналя.

При этом украинский военный паблик Deep State также поделился данными с фронта, показывая на своей карте, что, помимо территории около Теткино, Украина контролирует только небольшой участок, размером в 5 кв. км. в районе Горналя.

Напомним, на днях в Генштабе заявили, что украинские силы освободили село Андреевка в Сумской области, а также продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив армию РФ подальше от Сум.

Война в Украине идет 1229-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 6 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

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