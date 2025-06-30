Украинские силы освободили село Андреевка в Сумской области, а также продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив армию РФ подальше от Сум.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника подальше от Сум", - пишет Генштаб.

Также из сообщения Генштаба следует, что это будет не последнее контрнаступление ВСУ на этом участке.

"Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника", - отмечает ведомство.

Сообщается, что ситуация в Сумской области стабилизирована, а продвижение россиян остановлено "по линии Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – граница РФ – плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области".

Ранее западные СМИ писали, что удержание Сумской области обходится украинской армии большими человеческими жертвами, чем необходимо.

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