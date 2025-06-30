Удержание Сумской области обходится украинской армии большими человеческими жертвами, чем необходимо.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые сражались там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов", - говорится в статье.

Украинские военные также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы.

Издание повторяет данные украинского командования, что РФ имеет в этом районе 50 000 военнослужащих и добавляет, что это превосходит численность украинских войск примерно в соотношении 3 к 1, ссылаясь на воюющих там солдат ВСУ.

Издание указывает, что в начале июня под Сумы пришлось бросать силы ГУР, чтобы замедлить продвижение россиян.

При этом WSJ пишет, что ситуация в Сумской области демонстрирует общую тактику российских наступлений.

"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "ударь крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - пишет издание.

О том, что россияне используют эту тактику, также писала и "Страна".

Война в Украине идет 1223-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июня 2025 года в обновляемом онлайне.