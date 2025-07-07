Президент РФ Владимир Путин уволил с должности министра транспорта Романа Старовойта, который был губернатором Курской области незадолго до того, как туда вошли силы ВСУ. Его сняли на фоне коллапса в аэропортах, который сейчас происходит в России из-за атак украинских дронов.

При этом российские обозреватели и паблики считают, что увольнение связано с провалами в подготовке к обороне Курской области.

"Я бы не стал связывать отставку с транспортным коллапсом в аэропортах, это не сфера ответственности министра. Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению. Он был замом Старовойта, определенная ответственность есть и на самом Старовойте", - заявил российский политолог Евгений Минченко.

Отметим, что Старовойт руководил Курской областью до мая 2024 года. Вторжение Украины началось через два месяца - в августе. За неготовность укреплений в регионе в апреле был арестован его сменщик Алексей Смирнов, который был и.о губернатора на момент украинского операции.

При этом Смирнов был долгое время до этого заместителем Старовойта, и очевидно, что вменяемые ему обвинения по провалу подготовки обороны Курской области могут "догнать" и экс-министра транспорта.

И.о министра транспорта стал заместитель главы министерства, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Скорее всего, он станет и новым министром.

О весенних кадровых изменениях в силовом блоке РФ и о том, что это могло значить мы писали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что в российских аэропортах продолжаются массовые задержки и отмены рейсов из-за угроз со стороны украинских беспилотников.