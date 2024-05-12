Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации в своем телеграм-канале.

"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: <...> на должность министра обороны - Белоусов Андрей Рэмович", - говорится в заявлении.

Занимавший эту должность Сергей Шойгу займет поста секретаря Совета безопасности. Работавший на ней Николай Патрушев уволен указом Путина "в связи с переходом на другую работу". Кроме того, одновременно Шойгу будет заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ.

Список других кандидатов Путина на должности глав ведомств выглядит так:

министр внутренних дел – Владимир Колокольцев;

министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Александр Куренков;

министр иностранных дел – Сергей Лавров;

министр юстиции – Константин Чуйченко;

директор Службы внешней разведки – Сергей Нарышкин;

директор Федеральной службы безопасности – Александр Бортников;

директор Федеральной службы охраны – Дмитрий Кочнев;

начальник Главного управления специальных программ президента – Александр Линц.

То есть силовой блок не изменится.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тоже останется на своем посту, о чем сообщил Дмитрий Песков.

"Назначение Белоусова на пост главы Минобороны не изменит системы координат в военной составляющей, за нее отвечает глава Генштаба, он продолжит свою деятельность", - заявил спикер Кремля.

Теперь сенаторы проведут консультации по предложенным Путиным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Остальные кандидатуры в правительство предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Все комитеты Госдумы уже их одобрили. Как заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов.

В частности, комитеты одобрили кандидатуры Романа Старовойта на пост министра транспорта и Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли.

Теперь парламентарии готовы к заседаниям, где будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров.

Что касается Белоусова, который может заменить Шойгу на посту министра обороны, то по своей идеологической ориентации он системный либерал. Так в России называют людей либеральных взглядов, которые, тем не менее, сохраняют верность Путину.

В 2006 году по протекции тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа (ещё одного видного системного либерала) Белоусова позвали в правительство на должность заместителя министра экономического развития.

Затем, с 2013 по 2020 год, он занимал пост помощника Путина по экономическим вопросам. То есть был приближен к президенту.

В 2020 году Белоусов стал первым вице-премьером в правительстве Мишустина.

Белоусова считают одним из главных идеологов нынешнего экономического курса РФ - "военного кейнсианства", подразумевающего большие вливания бюджетных денег через военные расходы (и не только) в экономику. Как считают эксперты, это и стало одним из главных факторов наблюдаемого ныне экономического роста России.

Кроме того, в мае 2023 года на посту заместителя председателя правительства Белоусов лично докладывал Путину о проблемах с созданием в России полного цикла производства дронов (возможно, он этой проблематикой и занимался). Из чего следует, что Путин, вероятно, планирует возложить на нового министра вопросы снабжения армии и организации производства оружия без какого-либо вмешательства в боевые операции, поскольку начальник Генштаба Герасимов остался на своем посту.

"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, поэтому лучше, если министерство обороны возглавит гражданский человек", - пояснил назначение спикер Кремля Песков.

А вот Шойгу по сути пошел на повышение: пост секретаря Совбеза РФ фактически дает опосредованное влияние над всеми силовыми структурами России.

Андрей Белоусов был первым заместителем председателя правительства РФ. Фото: пресс-служба правительства России.

Напомним, 10 мая Государственная дума РФ утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.

Ранее в телеграм-каналах активно обсуждался вопрос, удержится ли на своем месте нынешний министр обороны Сергей Шойгу. Мы подробно анализировали его перспективы во власти.