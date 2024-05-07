Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России после выборов 2024 года.
В Кремле состоялась его инаугурация.
В своей инаугурационной речи Путин заявил, что "не отказывается от диалога с западными государствами".
"Разговор по вопросам безопасности и стратегической стабильности возможен, но не с позиции силы", - добавил Путин.
Российское правительство и администрация президента РФ ушли в отставку после инаугурации Путина. Впрочем, чиновники продолжат работать на своих постах в качестве и.о. до назначения нового правительства и администрации.
По прогнозам российских СМИ, 10 мая Госдума РФ утвердит кандидатуру нового премьера, а 13 мая - новых министров.
Напомним, что, по данным СМИ, сегодня инаугурацию Путина посетили представители шести стран ЕС. Это Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Мальта, Кипр. Об участии думала и Бельгия, но в последний момент отказалась.
Украина же не признает Путина демократически избранным и легитимным президентом и призывает другие страны, международные организации и общественность поступать также.
А Европарламент еще раньше призвал признать мартовские выборы президента в РФ нелегитимными - из-за проведения их, в том числе, на захваченных территориях Украины.
Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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