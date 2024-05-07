Инаугурацию Путина сегодня посетят представители шести стран ЕС - СМИ
Представители шести стран-членов Европейского союза посетят сегодня, 7 мая, инаугурацию Владимира Путина.
Список этих стран публикует "Радио Свобода":
- Франция;
- Венгрия;
- Словакия;
- Греция;
- Мальта;
- Кипр.
Об участии думала и Бельгия, но в последний момент отказалась.
Источники в Париже так прокомментировали участие их посла в мероприятии.
"Участие нашего посла не означает, что мы считаем избрание Путина легитимным или что мы "признаем" его, это означает лишь то, что у нас есть посольство в Москве", - заявил источник "Суспильного" во французской дипломатии.
Вчера стало известно, что Франция отправит своего посла в Москве Пьера Леви на инаугурацию Путина. Накануне Леви побывал в МИД РФ, где ему вручили ноту в связи с заявлением президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину.
Напомним, Европарламент призвал европейские власти признать мартовские выборы президента в РФ нелегитимными и недемократическими. За соответствующую резолюцию проголосовали 493 из 522 евродепутатов.
Ранее ПАСЕ не признала легитимность Путина как президента РФ.