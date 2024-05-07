Представители шести стран-членов Европейского союза посетят сегодня, 7 мая, инаугурацию Владимира Путина.

Список этих стран публикует "Радио Свобода":

Франция;

Венгрия;

Словакия;

Греция;

Мальта;

Кипр.

Об участии думала и Бельгия, но в последний момент отказалась.

Источники в Париже так прокомментировали участие их посла в мероприятии.

"Участие нашего посла не означает, что мы считаем избрание Путина легитимным или что мы "признаем" его, это означает лишь то, что у нас есть посольство в Москве", - заявил источник "Суспильного" во французской дипломатии.

Вчера стало известно, что Франция отправит своего посла в Москве Пьера Леви на инаугурацию Путина. Накануне Леви побывал в МИД РФ, где ему вручили ноту в связи с заявлением президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину.

Напомним, Европарламент призвал европейские власти признать мартовские выборы президента в РФ нелегитимными и недемократическими. За соответствующую резолюцию проголосовали 493 из 522 евродепутатов.

Ранее ПАСЕ не признала легитимность Путина как президента РФ.