Франция отправит своего посла в Москве Пьера Леви на инаугурацию Владимира Путина.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Франция будет представлена своим послом в России", – сообщил собеседник агентства, добавив, что Париж ранее осудил репрессий, при которых проходили выборы в РФ, лишая избирателей реального выбора, а также организацию "выборов" на оккупированных украинских территориях, что Париж считает нарушением международного права и Устава ООН.

Агентство также пишет, что Германия решила бойкотировать инаугурацию, и решение Парижа будет означать раскол между лидерами Евросоюза.

"Решение Парижа свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере, поскольку некоторые страны, в том числе страны Балтии, решительно выступают против придания Путину любой формы легитимности", – сказано в заметке Reuters.

Инаугурация состоится завтра.

Между тем сегодня Леви побывал в МИД РФ, где ему вручили ноту в связи с заявлением Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск в Украину.

Как мы писали, в середине апреля Парламентская ассамблея Совета Европы не признала легитимность Путина как президента РФ.