Украина не видит правовых оснований для признания Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.

Киев заявляет, что в ходе выборов в РФ были нарушены международные нормы и принципы, в том числе проведением "выборов" на захваченной территории Украины. А также напоминает об ордере МУС на арест Путина.

Украина призывает все страны, международные организации и общественность не признавать Путина президентом РФ.

Напомним, что ранее резолюцию о непризнании Путина легитимным принял Европарламент. Депутаты призывают "наказать организаторов голосования на оккупированных территориях Украины" и "свести к минимуму" отношения с Путиным только до тем мира, гуманитарных и правозащитных вопросов.

Также Парламентская ассамблея Совета Европы не признает легитимность Путина как президента РФ.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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