Семь стран Евросоюза пришлют послов на инаугурацию Владимира Путина, которая состоится сегодня.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

Один из европейских дипломатов на условиях анонимности сообщил агентству, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать инаугурацию кремлевского правителя.

Полный список этих стран не назван, но агентство пишет, что, помимо Франции в мероприятии примут участие Венгрия и Словакия.

США, Британия и руководство Евросоюза своих представителей не церемонию не направят.

Напомним, Франция отправит своего посла в Москве Пьера Леви на инаугурацию Владимира Путина. Агентство также пишет, что Германия решила бойкотировать инаугурацию, и что решение Парижа будет означать раскол между лидерами Евросоюза.

Как мы писали, в середине апреля Парламентская ассамблея Совета Европы не признала легитимность Путина как президента РФ.

Также Украина не признает Путина демократически избранным и легитимным президентом.

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