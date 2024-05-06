Российские издания утверждают, что украинские военные готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая.



По их информации, в день инаугурации Путина ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Утверждается, что ВСУ сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели.

Возможная цель не сообщается.

7 мая в России состоится инаугурация Путина на новый президентский срок. Начало церемонии - 12 часов дня.

Ранее стало известно, что Франция отправит своего посла в Москве Пьера Леви на инаугурацию Владимира Путина, в то время как Германия решила бойкотировать инаугурацию, и решение Парижа будет означать раскол между лидерами Евросоюза.

"Решение Парижа свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере, поскольку некоторые страны, в том числе страны Балтии, решительно выступают против придания Путину любой формы легитимности", – сказано в заметке Reuters.

Ранее президент США Джо Байден ясно дал понять, что США не отправят свои войска в Украину.