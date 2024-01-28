Дональж Трамп заявил о намерении начать крупнейшую операцию по внутренней депортации в американской истории. Он собирается закрыть границу с Мексикой, как только вступит на должность президента США.

Об этом он сообщил во время своего выступления.

"Через несколько мгновений после моей инаугурации мы начнем крупнейшую операцию по внутренней депортации в американской истории. Мы не имеем выбора, потому что это невозможно больше терпеть" - сказал Трамп.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп готовит новую крупную экономическую атаку на Китай в случае переизбрания, что может спровоцировать глобальную торговую войну.

Напомним, в США усугубляется кризис, связанный с масштабом нелегальной миграции. Поток мигрантов в страну в последние годы бьет рекорды. Наибольшее количество нелегалов попадает в США через юго-западную границу с Мексикой. По данным с октября 2022 года по сентябрь 2023-го, количество случаев нелегального пересечения этого отрезка границы достигло 2,47 млн. Примерно столько же было в финансовом 2022-м, а вот 2019-м - только 977,5 тысяч.