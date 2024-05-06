В связи с завтрашней инаугурацией Владимира Путина нередко можно услышать заявления о том, что он установил рекорд по сроку правления Россией.

В конце этого года исполнится ровно 25 лет, как Путин находится у власти, если считать от 31 декабря 1999 года, когда он стал и.о. президента. По меркам нынешних времен четверть века - это действительно большой срок. Однако в истории России были правители, которые находились на троне и дольше.

Ниже перечень таких правителей послеордынского периода, начиная с Ивана III.



11. Александр I: 24 года 8 месяцев (12 марта 1801 – 19 ноября 1825)



Даты правления императора, свергнувшего своего отца Павла I, определены четко, хотя и ходили ничем не подтвержденные слухи, что Александр не умер в 1825 году, а ушел в странствующие монахи. Срок правления этого императора Путин может превысить уже осенью.



10. Александр II: 26 лет (18 февраля 1855 – 1 марта 1881)



Император мог править дольше, но был убит революционерами. Впрочем, он рисковал продержаться на троне и меньше, поскольку покушение 1 марта 1881 было далеко не первым.



9. Василий III: 28 лет 1 месяц (27 октября 1505 – 4 декабря 1533)



Отец Ивана IV Грозного. Называл себя императором. Впрочем, титул тогда не прижился.



8. Иосиф Сталин: 29 лет 2 месяца (21 января 1924 – 5 марта 1953)



Некоторые считают датой его "вступления на трон" 3 апреля 1922 года, когда его назначили генсеком ЦК, но очевидно, что до смерти Ленина в 1924 году Сталин не мог быть единоличным правителем, да и потом борьба за власть ещё продолжалась. Время пребывания Сталина у власти Путин превзойдет через 5 лет - то есть уже на нынешнем президентском сроке (если досидит его до конца).



7. Николай I: 29 лет 2 месяца (13 декабря 1825 – 18 февраля 1855)



Николай мог править еще с момента смерти старшего брата Александра I 19 ноября 1825 года, но их средний брат Константин, хотя и принял решение об отречении от престола, публично о нем не заявил, поэтому в течение месяца императором считался Константин I, и лишь 13 декабря Николай подписал манифест о восшествии на трон.



6. Алексей I (Алексей Михайлович) 30 лет 7 месяцев (13 июля 1645 – 29 января 1676)



Сын первого царя династии Романовых Михаила. Именно при Алексее состоялась Переяславская рада, определившая судьбу Украины на два с половиной столетия.



5. Михаил I: 32 года 5 месяцев (21 февраля 1613 – 13 июля 1645)



Первый царь династии Романовых, отец Алексея.



4. Екатерина II: 34 года 4 месяца (28 июня 1762 – 6 ноября 1796)



Взошла на престол, свергнув своего мужа Петра III.



3. Петр I: 35 лет 4 месяца (7 октября 1689 – 28 января 1725)



Сын Алексея I. Формально был соправителем вместе со старшим братом Иваном V с 27 апреля 1682 года, но фактически до 7 октября 1689 года правила его старшая сестра Софья. В 1721 году Петр переименовал государство в Российскую империю и провозгласил себя императором.



2. Иван IV Грозный: 37 лет 2 месяца (1538 – 18 марта 1584)



Представитель династии Рюриковичей, получивший неофициальный титул "Грозный", формально вступил на престол в три года (так что номинально находился на нем 50 лет), но фактически начал править 16-летним, когда провозгласил себя царем всея Руси.



1. Иван III: 43 года 7 месяцев (27 марта 1462 – 27 октября 1505)



Иван III тоже происходит из династии Рюриковичей. Он первым стал называть себя царем всея Руси, но юридически этот титул не закрепил. При нем северо-восточная Русь окончательно освободилась от зависимости от Орды. Рекорд реального правления Ивана III, получившего титул "Великий", в российской истории не побил никто.

Непросто будет его побить и Путину. Если он решит переизбраться в 2030 году ещё на 6 лет, то к концу этого срока будет править 36 лет, что обеспечит ему третье место в рейтинге после Ивана Грозного и Ивана III. Но тягаться с Рюриковичами Путину будет тяжело, даже если ещё раз поменяют Конституцию РФ и дадут ему возможность баллотироваться в президенты и дальше. У царей была большая фора по возрасту. Они начинали править в молодом возрасте, а Путин стал президентом в 47 лет. В 2036 году ему будет 84 года. Чтобы править дольше Ивана III, ему нужно оставаться на своем посту ещё 7 лет - до 91 года.