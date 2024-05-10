Государственная дума РФ утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.

Об этом пишут российские СМИ.

Кандидатуру Мишустина на должность главы правительства подал Владимир Путин после своей инаугурации.

Фракция коммунистов не стала за него голосовать, но и не голосовала против, а воздержалась.

Теперь Мишустин должен будет внести в Госдуму кандидатуры министров и вице-премьеров. Голосование по ним должно состояться уже в начале следующей недели. В понедельник утвердят вице-премьеров, во вторник – министров.

Напомним, во вторник, 7 мая, Путин официально вступил в должность президента России после выборов 2024 года. По закону после инаугурации российское правительство и администрация президента РФ ушли в отставку. Впрочем, чиновники продолжат работать на своих постах в качестве и.о. до назначения нового правительства и администрации.

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