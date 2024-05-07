После инаугурации Владимира Путина патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля - домовой церкви русских царей. По окончании молебна клирик обратился с речью к президенту РФ и пожелал ему править до конца его дней.

Патриарх призвал благословение Бога во все дни жизни Путина "до скончания века".

"Дай бог, чтобы конец века означал окончание вашего пребывания во власти", - сказал Кирилл.

Также он заявил, что главе государства иногда приходится принимать "судьбоносные и грозные решения", и привел в пример Александра Невского, который "не жалел врагов" и "прославился как святой".

"Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны в том числе и с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом", — сказал патриарх.

Как писала "Страна", сегодня Путин официально вступил в должность президента России после выборов 2024 года.

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