В российских аэропортах продолжаются массовые задержки и отмены рейсов. Это происходит предположительно из-за угроз со стороны украинских беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их предварительным данным, в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, еще сотни - перенесены.

Самая сложная ситуация в Шереметьево - вечером накануне отменили 174 рейса и задержали 47. Люди сидят и лежат на полу, поскольку свободных мест нет уже даже в кафе и бизнес-залах.

В аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге также отменены 74 рейса, еще 48 задержаны.

На борту рейса в Алма-Ату, который не может вылететь уже 15 часов, начался скандал — многим стало плохо.

При этом в нижегородском аэропорту "Стригино" уже сутки действует режим "Ковер". Пассажиры, в том числе с детьми, ночуют прямо на полу в зале ожидания.

Отмечается, что там задержаны все рейсы, а людям заявили, что вылет возможен не раньше чем через два дня. Многие не могут вернуться в город и застряли за границей, в том числе в Турции.

Задержки и отмены рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Калининграда и других городов.

Также в Сети появилось видео, на котором ожидающие в аэропорту пассажиры поют песню "Катюша".

Напомним, этой ночью по российским территориям была зафиксирована атака беспилотников. В результате этого многие аэропорты изменили свой режим работы.

В последний раз подобным образом российское авиасообщение страдало в мае. Тактику "закрытия неба" над РФ мы анализировали в отдельном материале.